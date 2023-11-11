Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipal Unit of Vytina

Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Vytina, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Gortynia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Gortynia, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 325 м²
Количество этажей 1
Шале комлекс В горной Аркадии, всего два часа езды на автомобиле от столицы Греции Афин, на …
€4,00 млн
Realting.com
Перейти