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Виллы в Municipal Unit of Vrachneika, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Patras, Греция
Вилла
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$912,023
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vrachneika, Греция

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