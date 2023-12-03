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Земельные участки в Municipal Unit of Vrachneika, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Каминиа, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каминиа, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу участок земли в регионе Западного Пелопонесса, в пригороде города Па…
€80,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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