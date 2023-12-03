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Коттеджи в Municipal Unit of Vrachneika, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€800,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vrachneika, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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