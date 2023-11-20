Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipal Unit of Vocha
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Vocha, Греция

Другое В архив
Очистить
1 объект найдено
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 760 м²
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…
€1,30 млн
Realting.com
Перейти