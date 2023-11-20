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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Vocha, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Property Code: 621759 - Apartment FOR SALE in Vocha Vrachati for €140.000 . This 78 sq. m. …
Цена по запросу
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 760 м²
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…
€1,30 млн
Realting.com
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