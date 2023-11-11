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Земельные участки в Municipal Unit of Velos, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Sikyona, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sikyona, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в зерно, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 782 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На тер…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Velo, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Velo, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Предлогаем вашему в…
€45,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в зерно, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построит 1900 кв.м расположен в районе Врахати
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nerantza, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построит 800 кв.м расположен в районе Врахати
€190,000
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