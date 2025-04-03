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Дома в Municipal Unit of Valtetsi, Греция

1 объект найдено
Дом 5 спален в Paparis, Греция
Дом 5 спален
Paparis, Греция
Количество спален 5
EXCLUSIVE PROPERTYtt FOR SALE - PELOPONNESE (WEST SIDE), ILIA 65000€ • Private small buil…
$70,299
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Valtetsi, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов