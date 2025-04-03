Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Tyros
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на море

Дуплексы с видом на море в Municipal Unit of Tyros, Греция

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 6 комнат в Municipality of South Kynouria, Греция
Дуплекс 6 комнат
Municipality of South Kynouria, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Exclusive Property of Our Office. The maisonette we present, with a total area of 195 sq.m.,…
$298,550
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tyros, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов