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Жилье в Municipal Unit of Tropaia, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж в Municipality of Gortynia, Греция
Коттедж
Municipality of Gortynia, Греция
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Arkadia: Tropaia 120 Sq.m., Ground floor Floor, B…
$50,111
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Коттедж в Municipality of Gortynia, Греция
Коттедж
Municipality of Gortynia, Греция
Площадь 320 м²
$64,095
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tropaia, Греция

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