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Жильё в Municipal Unit of Tropaia, Греция

1 объект найдено
Коттедж в Stavrodromi, Греция
Коттедж
Stavrodromi, Греция
Площадь 240 м²
€40,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tropaia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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