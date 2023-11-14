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Земельные участки в Municipal Unit of Troizinia, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable в Галатас, Греция
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable
Галатас, Греция
Площадь 4 160 м²
Property Code. 1256 - Agricultural FOR SALE in Trizina Galatas for €65.000 . Discover the fe…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с View Sea в Troezen, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с View Sea
Troezen, Греция
Площадь 300 м²
Property Code. 11310 - Plot FOR SALE in Trizina Center for €35.000 . Discover the features o…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Галатас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Галатас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 880 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с воз…
€450,000
Realting.com
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