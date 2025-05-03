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Жильё в Municipal Unit of Tritaia, Греция

1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Roupakia, Греция
Коттедж 7 комнат
Roupakia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$493,618
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tritaia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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