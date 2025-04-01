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Таунхаусы в Municipal Unit of Tolofona, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Glyphada, Греция
Таунхаус со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Glyphada, Греция
Площадь 132 м²
Этаж 1/2
Глифада, Мезонет Продажа, 132 кв.м., Статус объекта: в процессе строительства, Этаж…
$989,459
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tolofona, Греция

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