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Земельные участки в Municipal Unit of Tolofona, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Glyphada, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Glyphada, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2003 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории зем…
€320,000
в месяц
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Grekodom Development
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