Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal Unit of Tolofona
  5. Коттеджи

Коттеджи в Municipal Unit of Tolofona, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Дорида, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Дорида, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
€170,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tolofona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти