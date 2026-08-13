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Жилье в Municipal Unit of Tenea, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Хилиомодион, Греция
Квартира 1 спальня
Хилиомодион, Греция
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$165,299
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tenea, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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