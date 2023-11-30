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Земельные участки в Таврос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Площадь 336 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 329 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, с воз…
€750,000
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