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Виллы в Municipal Unit of Sympolitia, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Aigialeia, Греция
Вилла
Municipality of Aigialeia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$245,106
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sympolitia, Греция

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