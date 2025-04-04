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Коттеджи в Municipal Unit of Sympolitia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Dimitropoulo, Греция
Коттедж 5 комнат
Dimitropoulo, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$240,273
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sympolitia, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов