Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Sympolitia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Municipal Unit of Sympolitia, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Dimitropoulo, Греция
Квартира 3 комнаты
Dimitropoulo, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
$166,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sympolitia, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов