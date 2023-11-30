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Земельные участки в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 141 кв.м. в Салониках. На территории колодец, подведена…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6860 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€7,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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