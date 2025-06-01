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Виллы в Municipal Unit of Sparta, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Sparta, Греция
Вилла
Municipality of Sparta, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$182,405
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sparta, Греция

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