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Земельные участки в Municipal Unit of Solygeia, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Земельный участ…
€11,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в форма, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
форма, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€300,000
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