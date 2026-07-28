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Квартиры в Municipal Unit of Skiritida, Греция

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1 объект найдено
Квартира в Керасея, Греция
Квартира
Керасея, Греция
Площадь 43 м²
Продается квартира площадью 43 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$142,821
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Skiritida, Греция

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