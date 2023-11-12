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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Sikyona, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Проходить, Греция
Коммерческая 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Проходить, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу 4 -х этажное здание 1000 кв.м. В подвале есть недостроенное помещение …
€3,00 млн
Realting.com
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