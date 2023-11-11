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Шале в Municipal Unit of Sfakiates, Греция

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1 объект найдено
Шале 3 спальни в Lazarata, Греция
Шале 3 спальни
Lazarata, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Maisonette for sale in Sfakiotes, Lefkada of Lefkada Prefecture for 190.000€ (Listing No W41…
€190,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sfakiates, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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