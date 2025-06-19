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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Saronikos, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$570,312
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$495,423
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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