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Коттеджи в Municipal Unit of Saronikos, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€495,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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