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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Saronikos, Греция

1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Лутра Ореас Еленис, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 415 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
€2,10 млн
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Агентство
Grekodom Development
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