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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Saronikos, Греция

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1 объект найдено
Коммерческое помещение в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческое помещение
Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая недвижимость на первом этаже площадью 184 кв.м. на продажу в востребованном при…
$285,677
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Sideris Real Estate
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