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Земельные участки в Municipal Unit of Rio, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м в г. Патра с видом на известный мост Рио Анти…
€370,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€120,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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