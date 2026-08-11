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Коттеджи в Municipal Unit of Rio, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$767,461
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Rio, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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