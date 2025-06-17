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Отели в Municipal Unit of Rio, Греция

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1 объект найдено
Отель 5 746 м² в Municipality of Patras, Греция
Отель 5 746 м²
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 122
Площадь 5 746 м²
Это 4* действующий отель, с 19 номерами, в Платамонас из Пирии. Он имеет общую площадь 1467 …
$2,33 млн
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