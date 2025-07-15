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Коттеджи в Municipal Unit of Rhodes, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$674,267
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Rhodes, Греция

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