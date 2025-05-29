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Виллы с видом на море в Municipal Unit of Pteleos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Almyros Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Almyros Municipality, Греция
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
$2,35 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Pteleos, Греция

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