Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Pteleos
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipal Unit of Pteleos, Греция

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Almyros Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Almyros Municipality, Греция
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
$2,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Ахиллио, Греция
Вилла
Ахиллио, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
$2,39 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Pteleos, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти