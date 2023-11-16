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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Psychiko, Греция

2 объекта найдено
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Код: 1160 - Galatsi Продается офис общей площадью 78 кв.м. На 2 этаже. Состоит из 1 комнаты,…
€90,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью в 165 кв.м. в центральном районе сто…
€105,000
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