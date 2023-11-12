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Таунхаусы в Municipal Unit of Patras, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mpalas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в румынский, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
румынский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€180,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Mpalas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€270,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Patras, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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