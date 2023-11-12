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Земельные участки в Municipal Unit of Patras, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в румынский, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
румынский, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€900,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 519 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 519 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€140,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в прибрежном районе Рио. Недалеко находится казино, а такжевантовый мост …
€1,45 млн
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