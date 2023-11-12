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Коттеджи в Municipal Unit of Patras, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Charam, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Charam, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€400,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Mpalas, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Mpalas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 74 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€120,000
Коттедж 7 спален с furnishings в Skioessa, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€110,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Patras, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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