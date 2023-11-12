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Квартиры в Municipal Unit of Patras, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с furnishings в Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…
€80,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Patras, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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