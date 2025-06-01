Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Parnassos
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipal Unit of Parnassos, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Agoriani, Греция
Вилла
Agoriani, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поистине уни…
$2,85 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Parnassos, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти