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Земельные участки в Municipal Unit of Parnassos, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Polydrosos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Polydrosos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. в Арахове. Предлагаются на продажу 6 земель…
€4,00 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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