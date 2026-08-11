Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Parnassos
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Municipal Unit of Parnassos, Греция

;
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Lilaia, Греция
Коттедж
Lilaia, Греция
Площадь 250 м²
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поистине …
$2,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Parnassos, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти