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Отели в Municipal Unit of Parnassos, Греция

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1 объект найдено
Отель 510 м² в Lilaia, Греция
Отель 510 м²
Lilaia, Греция
Площадь 510 м²
Предлагается на продажу гостиница 510 кв.м на земельном участке 10.000 кв.м. Гостиниц…
$1,03 млн
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