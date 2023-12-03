Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipal Unit of Parnassos
  5. Гостиницы, отели

Отели в Municipal Unit of Parnassos, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Эпталофос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Эпталофос, Греция
Комнаты 1
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 510 кв.м на земельном участке 10.000 кв.м. Гостиница состо…
€870,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти