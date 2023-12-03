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Жильё в Municipal Unit of Parnassos, Греция

1 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Эпталофос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Эпталофос, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поистине уни…
€2,50 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Parnassos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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