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Виллы в Municipal Unit of Paravola, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Agrinio, Греция
Вилла
Municipality of Agrinio, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$399,010
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Paravola, Греция

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