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Таунхаусы в Municipal Unit of Paralia, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€165,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Paralia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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