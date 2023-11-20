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Земельные участки в Municipal Unit of Paralia, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 529 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€65,000
Realting.com
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