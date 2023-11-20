Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipal Unit of Paralia

Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Paralia, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу бизнес - кафе ресторан бар, расположенный недалеко от города Патра, …
€600,000
Realting.com
Перейти