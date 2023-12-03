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Жильё в Municipal Unit of Papagou, Греция

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 4 комнаты с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 172 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€248,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€300,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Papagou, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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